Ворог кидає в бій сотні прихильників "русского міра"

Українські військові мужньо утримують позицію та знищують ворогів. Проте окупанти кидають в бій сотні людей-прихильників "русского міра".

Зокрема, на Луганщині весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

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Через війну Росії в Україні активізувалося багато прибильників “русского міра”. Проте ворог їх не шкодує та змушує воювати проти українців.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра",

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що у Херсоні місцевий колаборант Кирило Стремоусов погрожує іншим мешканцям російським ув’язненням. Йдеться про тих, хто виступає проти "русского міра". Деталі – читайте тут.