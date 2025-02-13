Ворог масовано атакував Одещину: постраждала людина, є пошкодження припортової інфраструктури

Росія масово атакувала Одещину у ніч на 13 лютого. Під ударом опинилася припортова інфраструктура, постраждала людина.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки на Одещину

Кіпер повідомив, що у ніч на 13 лютого росіяни атакували Ізмаїльський район ударними БпЛА.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога,

– розповів голова ОВА.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки Росії проти цивільного населення Одещини.

В ДСНС повідомили, що загоряння вдалося ліквідувати. До робіт залучали 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що росіяни випустили 140 ударних БпЛА по Україні. Підтверджено збиття 85 ворожих дронів, ще 52 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.