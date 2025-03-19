Ворог масовано атакує Куп’янськ з авіації: по місту вдарили десятками КАБів

Ввечері 19 березня російська армія завдає масованих ударів по Куп'янську. Всього за кілька годин місто атакували два десятки КАБів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про масовану атаку на Куп'янськ

Синєгубов повідомив, що за останні кілька годин вдарив по Куп'янську щонайменше 20 КАБами.

Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб. Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється,

– зазначив очільник ОВА.

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Близько 20:50 російські війська вдарили КАБом по цивільних: пошкоджене приватне домоволодіння, виникла пожежа в гаражі. Було поранено 54-річну жінку, її доправили до лікарні.

Окрім цього повідомляється про загибель 51-річного цивільного чоловіка. Його тіло деблокували з-під завалів: чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Росіян атакують Куп'янськ протягом доби / фото Офісу генпрокурора

Зауважимо, що вибухи ввечері також лунають й в інших містах, зокрема у Кропивницькому й Кривому Розі. ППО працює по російських "Шахедах".