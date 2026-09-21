Росіяни можуть запустити бензинові "Шахеди" на захід від Києва через негоду

Російські окупанти ймовірно готують чергову атаку безпілотниками за допомогою "звичайних" бензинових "Шахедів" по територіях на захід від Києва. Ворог прагне скористатися несприятливими погодними умовами для обходу українських засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє військовий фахівець із зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram.

Які можливі плани росіян на новий обстріл?

Противник знову намагається застосувати тактику використання класичних бензинових дронів-камікадзе під час погіршення погоди.

Негода суттєво ускладнює візуальне виявлення цілей та роботу мобільних вогневих груп на землі.

Саме тому окупанти намагатимуться прокладати маршрути атакувальних БпЛА через території західніше столиці, розраховуючи на зниження ефективності українського захисту.

Зверніть увагу! Атака російськими дронами різних типів, а також КАБами та іншими засобами повітряного нападу триває майже безперервно. Про те, куди рухаються БпЛА, читайте в хронології 24 Каналу.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості протидії ворожим дронам-камікадзе в складних метеорологічних умовах.

Загалом же, Росія почала застосовувати проти українських міст новий тип реактивних безпілотників "Герань-4 Seeker". Ці дрони здатні розганятися до 500 кілометрів на годину та підніматися на висоту до 8 кілометрів, що ускладнює їхнє перехоплення.