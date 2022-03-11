Ворог намагається налагодити логістику своїх частин та підрозділів, – Генштаб

Українські воїни мужньо захищають нашу землю від російських загарбників. Але противник з останніх сил намагається хоч трохи покращити свою непросту ситуацію.

Війна триває вже 16 день. У Генштабі ЗСУ заявили, що загарбники і досі намагаються йти в наступ.

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Значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії,

– кажуть у Генштабі.

Крім того, окупанти проводять повітряну розвідку на наших напрямках.

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