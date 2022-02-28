Ворог намагається організувати наступ на Миколаїв та висадити десант біля Маріуполя
28 лютого 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв. Крім того, ворог хоче висадити морський десант у районі Маріуполя.
Так, на Таврійському напрямку противник перегрупувався. Зібрався йти на Миколаїв.
Важливо Окупант завершив перегрупування для наступу: Генштаб назвав регіони під загрозою
Українська армія веде оборону рубежів, тому, звісно, плани окупанта проваляться.