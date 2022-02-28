Ворог намагається організувати наступ на Миколаїв та висадити десант біля Маріуполя

28 лютого 2022 , 12:49
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв. Крім того, ворог хоче висадити морський десант у районі Маріуполя.

Так, на Таврійському напрямку противник перегрупувався. Зібрався йти на Миколаїв.

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Українська армія веде оборону рубежів, тому, звісно, плани окупанта проваляться.

Автор: Ольга Музика