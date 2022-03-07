Ворог намагається встановити повний контроль над Бучею та Ірпенем

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Бучею та Ірпенем. Також Росія в районі міста Ірпінь висуває свої підрозділи.

Відповідну інформацію розповіли у Генштабі Збройних сил України, станом на північ 6 березня. Тобто наприкінці 11 дня війни, яку Росія почала проти України.

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Орки хочуть захопити Ірпінь та Бучу

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Також українські війська повідомили, що у районі міста Ірпінь ворог висуває танкові та мотострілецькі підрозділи.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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