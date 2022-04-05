Ворог наступає на Слов'янськ і вже захопив Бражківку

Окупанти намагаються відновлювати наступальні дії у напрямку Слов'янську. На жаль, мають успіх у Барвінковому напрямку – захопили населений пункт Бражківка.

Про це стало відомо з ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ за 5 квітня.

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У повідомленні Генштабу мовиться про намагання ворога відновити наступальні дії у напрямку на Слов'янськ. Зокрема, ворог здобув частковий успіх, просунувшись на 7 км у Барвінковому напрямку. Окупанти взяли під контроль населений пункт Бражківка.

На щастя, не мав успіху у наступі на село Сулигівка силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку.

Зазначається, що ворожі війська намагаються відновити міст в Ізюмі для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець.

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