Ворог не повинен знати, чого йому чекати: у Міноборони просять не інформувати про надану зброю

Військово-політичне керівництво України постійно спілкується з партнерами щодо військової допомоги. У Міноборони кажуть: у період війни не слід поширювати повідомлення щодо надання зброї українцям.

Таке прохання поширив у соцмережах міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера.

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Варто утримуватись у коментарях щодо зброї, – Резніков

Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам,

– написав Резніков.

Міністр наголосив, що розуміє бажання поділитись добрими новинами, проте часом це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.

Те, що можна повідомляти, інформує влада

Всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, пообіцяв міністр, обов'язково оприлюднять.

Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом,

– додав Резніков.

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