Ворог не пропустив: Верещук про те, чому не спрацював коридор на Запоріжжі

За 12 березня успішними стали 9 з 14 гуманітарних коридорів, про які була домовленість з російською стороною. Зірвався коридор з Енергодаром, що на Запоріжжі: колону не пропустили окупанти.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що 12 березня вдалось евакуювати майже 13 тисяч людей.

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Коридор з Енергодара не спрацював, – Верещук

Виїхала колона вантажу гуманітарного. Зупинились на блокпості в Василівці і російські окупанти не пропустили їх далі, попри домовленість,

– пояснила Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що колона залишилась там ночувати. Вранці буде знову спроба дістатись місця призначення. Також Верещук розповіла про ще один злочин в Енергодарі – туди напередодні доставили гуманітарну допомогу, проте її до ранку розікрали російські військові.

Дивіться брифінг Ірини Верещук про гуманітарні коридори: