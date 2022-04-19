Ворог не просунувся на Сході попри потужну артилерійську підготовку, – Арестович

Збройні Сили України не дозволили російським окупантам просунутися на Сході. Українські військові провели успішні контрнаступи.

Окупанти хочуть оточити Краматорськ і Слов'янськ

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Рада" прокоментував ситуацію щодо боїв за Донбас. У першу чергу він запевнив, що сил, які накопичили росіяни, недостатньо.

Варте уваги Воюють або свіжомобілізовані, або бойовики, – Гайдай про важку ситуацію в Рубіжному і Попасній

Радник Андрія Єрмака пояснив, що збройні сили Росію хочуть оточити Краматорськ і Слов'янськ та українське угруповання, яка розташоване північно-східніше. Також у планах ворога, за його словами, відсікти Рубіжне, Попасну та Сєвєродонецьк.

Арестович повідомив, що ЗСУ вночі провели контратаки, що завадило просунутися окупантам.

Ворог не просунувся цієї ночі попри величезну та потужну артилерійську підготовку, яку вони провели,

– сказав радник керівника ОП.

Він додав, що бої за Донбас уже тривають і в планах росіян спершу здобути тактичний успіх, після чого – оперативний. Однак, на думку Арестовича, у ворога нічого не вийде.

До теми – Атаки на Луганщині відбили, – Гайдай про бої на Донбасі: дивіться відео