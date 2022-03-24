Ворог несе великі втрати: залучають офіцерів запасу та найманців, а техніку дають застарілу

Вже місяць триває повномасштабна збройна агресія Росії проти України. Проте ворог щодня продовжує нести суттєві втрати, до війни вже залучають найманців та офіцерів запасу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що для поповнення бригад окупанти призивають офіцерів запасу, а також осіб рядового та сержантського складу.

До теми Насильно вивезених до Росії українців відправляють на Сахалін: пропонують там роботу

За даними розвідки, у Росії продовжують залучати найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

З метою відновлення боєздатності, керівництво російської армії вирішило зняти зі зберігання та направити до військових частин застарілу бронетехніку.

Окрім того, як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог на окупованих територіях забирає в місцевих фермерів та підприємців вантажні автомобілі та спеціальну сільськогосподарську техніку.

До слова, зранку 24 лютого російські війська почали віроломне вторгнення на українську землю. У статті ми розповіли, як змінилась країна та світ за цей короткий історичний, однак надзвичайно довгий для багатьох українців, місяць.

Цікаво – Втрати ворога станом на 24 березня: