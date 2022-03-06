Ворог з новою силою обстрілював і бомбардував Харків: відео та фото руйнувань

Російські орки з новою обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, тож там спалахували масштабні пожежі.

Найбільших бомбардувань зазнав житловий масив міста – Салтівка. Зокрема, вулиці Дружби Народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій.

Важливо Росіяни обстріляли майже всі райони Харкова, зокрема Холодну гору

У Салтівці – небезпечно

Рятувальники застерігають: наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Жителі району масово покидають свої оселі через постійні обстріли.



Обстріляні багатоповерхівки / Фото ДСНС

За добу надзвичайники понад 40 разів виїжджали для ліквідації пожеж, а також для розбирання завалів зруйнованих будівель. Залучили 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 пожежників. Піротехніки продовжують знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.



Зруйнований будинок / Фото ДСНС

Дивіться відео руйнацій:



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