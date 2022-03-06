Ворог з новою силою обстрілював і бомбардував Харків: відео та фото руйнувань
Джерело:ДСНС
Російські орки з новою обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, тож там спалахували масштабні пожежі.
Найбільших бомбардувань зазнав житловий масив міста – Салтівка. Зокрема, вулиці Дружби Народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій.
Важливо Росіяни обстріляли майже всі райони Харкова, зокрема Холодну гору
У Салтівці – небезпечно
Рятувальники застерігають: наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Жителі району масово покидають свої оселі через постійні обстріли.
Обстріляні багатоповерхівки / Фото ДСНС
За добу надзвичайники понад 40 разів виїжджали для ліквідації пожеж, а також для розбирання завалів зруйнованих будівель. Залучили 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 пожежників. Піротехніки продовжують знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.
Зруйнований будинок / Фото ДСНС
Дивіться відео руйнацій:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!