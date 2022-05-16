Ворог обстріляв 38 міст і сіл на Сході: є багато загиблих і поранених, зруйновані школи і мечеть

Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини та обстрілюють мирні міста. Зокрема на Сході України лише впродовж 15 травня ворог атакував 38 населених пунктів.

Російські загарбники обстріляли населені пункти Донеччини та Луганщини. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, цивільну інфраструктуру, школи та мечеть. Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

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Поранені та загиблі внаслідок ворожих обстрілів

Під обстрілами окупантів загинуло троє людей, згодом тіла ще трьох чоловіків виявили під завалами Сіверського ліцею.

Також відомо, що 24 мирних мешканців зазнали поранень. Водночас впродовж минулої доби, 15 травня, з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 257 людей.

За добу пошкоджено 77 об’єктів

Своїми обстрілами ворог пошкодив 77 об’єктів на Сході, зокрема, понад 60 житлових будинків. Також руйнувань зазнали лікарня, заклади освіти та автомобільний міст у Сєвєродонецьку, мечеть, сільськогосподарський склад та кафе у Бахмутському районі, фенольний завод в селищі міського типу Нью-Йорк. Відомо, що внаслідок влучання стався витік нетоксичної речовини.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 6 пожеж впродовж минулої доби.

Як сказав президент у своєму вчорашньому зверненні, "вся жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію, бо відступатимуть",

– йдеться у повідомленні.

Обстріли на Сході: які населені пункти зазнали ворожої атаки 15 травня

У Донецькій області окупанти обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Лиман, Торецьк, Соледар, Микільське, Мар’їнку, Красногорівку, Кам’янку, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброву, Бахмутське, Дронівку, Озерне, Олександрівку, Ставки, Ямпіль, Богородичне, Новоселівку, Солодке, Новомихайлівку.

На Луганщині постраждали від атаки Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Катеринівка, Білогорівка, Золоте, Гірське, Попасна, Комишуваха, Тошківка, Щедрищеве та Устинівка.

Додамо, що глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай переконаний, що вчора окупанти атакували Сєвєродонецьку лікарню невипадково. За його словами, росіяни протягом години цілились саме туди. Потім у будівлі навіть спалахнула пожежа. Відомо, що внаслідок обстрілів лікарні 9 людей зазнали поранень.

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