Ворог обстріляв Лисичанськ, – голова Луганської ОВА прогнозує спробу наступу окупантів

Ворог продовжує знищувати українські міста та села. Ввечері 6 квітня ворог вчергове обстріляв центр Лисичанська на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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Але, за його словами, поки немає інформації про постраждалих.

Гайдай додав, що перед тим, як ворог намагається здійснити прорив, він повністю руйнує міста.

З кожним днем буде все більше обстрілів, поки вони не підуть в наступ. Російські війська абсолютно не мають ніякого плану, виключно знищують всі будинки кварталами,

– заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що в Рубіжному зранку також був обстріл. Там зруйновані будинки. "Знайшли одну загиблу, ще 5 людей дістали з-під завалів у підвалі, але вони живі. Доля ще 8 невідома", – сказав він.

Центр Лисичанська обстріляли окупанти, – Гайдай:



До слова, раніше голова Луганської ОВА закликав мешканців області евакуюватися, адже обстріли російських окупантів стають щільнішими . За його словами, окупанти здійснюють обстріли "Градами" та артилерією. 6 квітня ворог "накрив щільним" вогнем Сєвєродонецьк, під обстрілами опинилося й Рубіжне.

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