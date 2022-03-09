Ворог обстріляв Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Сєвєродонецьк: скільки жертв

Росія продовжує нещадно вбивати мирних мешканців в українських містах. На Луганщині за минулу добу ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Метьолкіне.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, – голова Луганської ОВА

За його словами, російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за добу зазнав трьох масованих обстрілів.

По області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб,

– наголосив Гайдай.

Скільки жертв за добу на Луганщині

За добу російська армія відкрила вогонь по житловим будинкам та спорудам в Сєвєродонецьку за адресами:

вулиця Курчатова (дитячий садок № 42),

вулиця Б. Ліщини, магазин "Стройка" та АЗС "Паралель",

проспект Центральний – шестеро постраждалих,

перехрестя пр. Космонавтів та пр. Гвардійський – знайдено загиблого,

вулиця Гагаріна – знайдено двох загиблих,

вулиця 8 Березня, – біля будинку знайдено загиблу жінку,

проспект Хіміків – знайдено двох загиблих,

вулиця Донецька – четверо постраждалий,

вулиця Менделєєва – знайдено загиблого,

проспект Гвардійський – знайдено загиблого.

Ще двох загиблих внаслідок обстрілів знайдено в Рубіжному (вулиця Менделєєва), пошкоджені будинки на проспекті Московський. Обстріляли також школу № 4 у Лисичанську, будинки у Кремінній (вулиці Центральна та Партизанська).

До слова, ​​вночі на 9 березня Житомирщина знову потерпала від авіаударів. Там окупанти нанесли прямий ракетний удар по гуртожитку.

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