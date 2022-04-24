Ворог перекидає озброєння та військову техніку, – Генштаб

Російські окупанти продовжують активізовувати свій цинічний наступ на Схід України. Заради цього вони стягують резерви як можуть.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що триває перегрупування підрозділів російського Центрального військового округу. Вони були в районах відновлення боєздатності й тепер їх кидають до східних областей України.

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З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони,

– повідомляє Генштаб.

Також активності російських окупантів помітні на Слобожанському напрямку. Там триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп'янськ.

Частково ворог блокує місто Харків. Намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури.

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