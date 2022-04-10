Ворог переміщує додаткові підрозділи до Ізюма та продовжує часткове блокування і обстріл Харкова

Росія продовжує вести повномасштабну війну проти України. Зокрема на Харківщині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що окупанти не залишають спроб прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм, що на Харківщині.

До теми Ключове завдання окупантів – вихід через Ізюм на Донбас, – МВС

Ситуація у Харківській області

Російські війська продовжують часткове блокування міста Харкова та здійснюють обстріли міста з використанням реактивних та ствольних артилерійських систем та мінометів.

Для посилення угрупування окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм.

З територій Росії прибувають ремонтно-відновлювальні бригади для відновлення залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

Також відомо, що окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на Харківщині.

Зауважте, що Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України