Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по цивільній інфраструктурі

Росія продовжує наступальну операцію проти України. Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по об’єктам цивільної інфраструктури.

Проте Збройні Сили України намагаються тримати оборону міст. Російські війська продовжують нести втрати в особовому складі та техніці.

До теми Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з систем залпового вогню

У Міноборони заявили, що з початку вторгнення Росії ЗСУ знищило:

танків – до 80 одиниць,

бойових броньованих машин різних типів – 516 одиниць,

вертольотів – 7,

літаків – 10,

крилатих ракет – до 20,

автомобільної техніки – більше 100,

особового складу – більше 2800 осіб.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!