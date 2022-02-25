Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по цивільній інфраструктурі
25 лютого 2022 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міністерства оборони
Росія продовжує наступальну операцію проти України. Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по об’єктам цивільної інфраструктури.
Проте Збройні Сили України намагаються тримати оборону міст. Російські війська продовжують нести втрати в особовому складі та техніці.
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У Міноборони заявили, що з початку вторгнення Росії ЗСУ знищило:
- танків – до 80 одиниць,
- бойових броньованих машин різних типів – 516 одиниць,
- вертольотів – 7,
- літаків – 10,
- крилатих ракет – до 20,
- автомобільної техніки – більше 100,
- особового складу – більше 2800 осіб.
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