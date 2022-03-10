Ворог понищив Сєвєродонецьк: фото жахливих наслідків обстрілів

Сєвєродонецьк протягом всіх бойових дій перебуває під ворожим обстрілом. КУ місті нещадно зруйнована цивільна інфраструктура та житловий сектор.

На фото, опублікованих ЗМІ, видно лише частину тих руйнацій, які принесли в український Сєвєродонецьк загарбники. На світлинах – пошкоджені будівлі та вирви від бомб.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

У багатьох будинках немає вікон

У багатьох будинках замість вікон – чорні діри, а в будівлях – значні руйнування від обстрілів. Житлові квартали часом у кіптяві після пожеж.

Зазначимо, що місцевим жителям доводиться ховатись у підвалах, адже загарбникам байдуже, що вони стріляють у помешкання. Так 2 березня один зі снарядів потрапив у школу, а в цей час в укритті під нею перебували люди. Під вогонь потрапив і дитсадок.

Дивіться фото руйнувань у Сєвєродонецьку:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Зеленський звернувся до російських пропагандистів: відео