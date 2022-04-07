Ворог поновив наступ на Маріуполь, але наші тримаються, – Арестович

Російські загарбники не полишають спроб повністю захопити Маріуполь. Так, вони знову поновили наступ на місто.

Як зазначив у брифінгу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, українська влада робить усе можливе. Мовиться як про допомогу військовим, так і цивільним у Маріуполі, передає 24 канал.

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Окупанти хочуть захопити весь Маріуполь

Ворог поновив наступ на Маріуполь. Наші війська тримаються, як би там важко не було,

– підкреслив він.

Олексій Арестович зазначив, що український уряд, а також воєнно-політичне керівництво країни намагається допомогти як військовим, так і мирним мешканцям. Роблять це настільки, наскільки це взагалі можливо в тих обставинах, які склалися.

Дивіться відео брифінгу Олексія Арестовича від 7 квітня:

Напередодні міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що щоденно до Маріуполя намагаються привезти допомогу. Але, додала вона, окупанти блокують геть усі спроби української влади допомогти тим, хто цього потребує у заблокованому місті.

Зауважимо, що російські військові змінили свою тактику. Тепер вони намагатимуться зосередити всі свої сили в районах Донецької та Луганської областей, щоб захопити їх повністю. Водночас варто розуміти, що небезпека чатує по всій території України. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та відправляйтеся до сховища відразу ж.

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