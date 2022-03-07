Ворог посилює інформаційно-психологічну операцію проти нас, – Арестович

Росія посилює інформаційно-психологічну операцію проти українців та їхньої свідомості. Однак це свідчить про те, що на ґрунті й у повітрі в окупантів нічого не вдається й вони намагаються використовувати усі можливості.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Російська сторона збільшує інформаційний вплив, адже в інших сферах у неї нічого не вдається.

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"Треба застерегти, що ворог надзвичайно посилює інформаційно-психологічну операцію проти нас, проти нашої свідомості", – заявив Арестович.

За його словами, в умовах війни впродовж доби у кожної людини є приблизно 2 – 3 години, коли здається, що усе пропало й ми програємо, адже так працює людська фізіологія й свідомість. Окупанти дуже добре це вираховують.

Зазвичай, від 17:00 до 20:00 паніка настає. Саме у цей час є найбільша кількість вкидів: фінальний штурм Києва та всіх міст, масове бомбардування і так далі,

– розповів радник глави ОПУ.

Однак Арестович запевнив, що Україна гідно тримає психологічну оборону. Водночас кожний наліт окупантів на українські міста закінчується збитими російськими літаками та великою кількістю жертв серед них.

Арестович розповів про інформаційно-психологічну операцію ворога: дивіться відео

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