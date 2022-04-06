Ворог з повітря атакував Дніпропетровщину: зруйнована нафтобаза

Російські окупанти знов атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу була зруйнована нафтобаза.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що ніч була тривожна і складна.

Важливо Вночі ППО збила над Дніпропетровщиною 2 ворожі ракети: через уламки виникла пожежа

Резніченко зазначив, що ворог атакував Дніпропетровську область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Як наслідок – нафтобазу з горючим знищено, а на заводі рятувальники й досі приборкують полум'я. За його словами, там спалахнула сильна пожежа, горить пальне.

Кількість постраждалих з'ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю. Рашисти нас не зламають,

– підкреслив Резніченко.