Ворог з повітря атакував Дніпропетровщину: зруйнована нафтобаза
6 квітня 2022 , 07:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
Російські окупанти знов атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу була зруйнована нафтобаза.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що ніч була тривожна і складна.
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Резніченко зазначив, що ворог атакував Дніпропетровську область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Як наслідок – нафтобазу з горючим знищено, а на заводі рятувальники й досі приборкують полум'я. За його словами, там спалахнула сильна пожежа, горить пальне.
Кількість постраждалих з'ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю. Рашисти нас не зламають,
– підкреслив Резніченко.