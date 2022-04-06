Ворог продовжує блокувати Харків та бити по ньому ракетами

Зведення Генштабу свідчить, що окупанти продовжують блокувати Харків - росіяни не припиняють обстрілювати місто з неба.

У генеральному штабі ЗСУ повідомили що на Слобожанському напрямку ворог продовжує тероризувати місто Харків та знищувати його інфраструктуру з неба.

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Повідомляється, що окремі райони Харкова перебувають під ракетними обстрілами.

Також на Слобожанському напрямку знизилася активність окупантів – 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Відтах бригада діє вже не так ефективно.

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