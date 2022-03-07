Ворог продовжує наступати на Донецькому напрямку, – Генштаб

Окупанти продовжують наступати на Донецькому напрямку. Однак зазнають значних втрат завдяки діям Збройних сил України.

На Донецькому напрямку ворог залучив до семи БТГр й рухається в напрямку Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Також Генштаб фіксує просування окупантів в напрямку Волновахи, хоч там вони зазнають значних втрат.

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Ворог неодноразово намагався прорвати оборону поблизу Старомлинівки та захопити населений пункт Зачатівка. Атаку успішно відбили Збройні сили, тому окупанти відійшли в район Любимівки.

Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах зах. околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має, – йдеться у повідомленні.

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