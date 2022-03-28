Ворог розбив все, що можна, – Чаус про проблеми з евакуацією з Чернігова

Чернігів зараз у дуже складній ситуації: у місті частково не працюють комунікації, воно перебуває під постійним обстрілом. Ворог розбив усі можливі дороги та мости, отож вивезти людей – дуже важке завдання.

Про те, що зараз відбувається в обласному центрі, розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що про гуманітарні коридори потрібно домовлятись з ворогом.

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Траси для зеленого коридору нема, – Чаус

Щоб зробити коридор, має бути дорога, а її сьогодні нема. І раніше була така ситуація, ми там виїжджали полями-лугами, але це не траса для зеленого коридору,

– пояснив голова ОВА.

Проблема ще й полягає у тому, що частини окупантів – відокремлені, отож є велика ймовірність, що вони можуть і не комунікувати одна з одною. Отож, припустив Чаус, можна домовитись з російськими представниками, проте невідомо, чи про цю домовленість знатимуть всі ворожі війська на місцях.

Нема гарантії, що відкривати вогонь не будуть

Я не дам гарантії, що ті ворожі підрозділи розрізнені, які є по маршруту руху, не будуть відкривати вогонь. Ми впевнені, що там у них одна рука не знає, що робить друга,

– зауважив Чаус.

Наразі важко відповісти, що краще – лишатись у місті чи пробувати чи вибиратись. Адже дії ворога передбачити неможливо. Люди втомились чекати у підвалах, проте і дороги, аби вибратись нема, адже "ворог розбив усе, що можна було розбити".

Дивіться коментар Чауса щодо того, що окупанти продовжують обстрілювати Чернігів: дивіться відео