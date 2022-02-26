Ворог стягнув під Чернігів багато техніки: ніч буде складною

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус прокоментував ситуацію у регіоні. Він застеріг, що ніч проти 27 лютого не буде простою.

Чаус подякував усім жителям Чернігівщини за те, що допомагають захищати область від російських загарбників. Хоч наступна ніч і буде складною, місто до цього готове.

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Українці готові реагувати

Очільник ОДА пояснив, що саме під Чернігів стягнули багато техніки противника. "Техніки не простої, яка здатна завдавати дуже суттєвого та потужного удару", – уточнив він.

Але для ворога є сюрприз. Ми теж готові по цій техніці завдавати нищівного удару. Щоб вигорала не тільки техніка, але й люди на ній,

– підкреслив Чаус.

Він також назав ТрО Чернігівщини – найкращими в Україні. Водночас закликав жителів області вночі залишатись вдома чи в укриттях через можливі бомбардування та серйозну роботу артилерії.

Зазначимо, що раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко та інші місцеві мешканці допомагають Збройним силам України тримати оборону.

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