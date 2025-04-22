Ворог тероризує "Шахедами": на Київщині пролунали вибухи

Російська армія продовжує атакувати "Шахедами". Уночі 22 квітня вибухи пролунали у Київській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Росіяни атакували Київщину

У Київській області о 00:12 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали ворожі дрони, які атакували регіон.

О 01:01 у Київській ОВА повідомили, що в області знову зафіксували рух ворожих дронів. Після цього пролунали вибухи.

У Київській ОВА повідомили, що працювали сили ППО.