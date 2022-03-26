Ворог тероризує жителів Херсонщини: викрадають жінок і шукають ветеранів АТО

Російські окупанти кошмарять мирних мешканців в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області. Вони викрадають і катують людей.

Російські загарбники намагаються знайти військових, які раніше воювали в АТО/ООС. Для цього вони цинічно вриваються в домівки людей.

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Окупанти влаштували терор на Херсонщині

Також окупанти намагаються знайти інших військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей.

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, ворог неодноразово викрадав жінок та катував місцевих жителів на Херсонщині.

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