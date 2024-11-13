Ворог вдарив дронами по Полтавщині: постраждав промисловий об'єкт
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Увечері 13 листопада ворожий БпЛА атакував Полтавщину.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Під ударом опинився промисловий об'єкт.
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Які наслідки атаки на Полтавщину
Об 18:43 13 листопада У Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини.
Вже за дві години Пронін розповів, що окупанти атакували Полтавщину безпілотниками.
Завдав удару по промисловому обʼєкту в Миргородському районі,
– йдеться у повідомлені.
За попередньою інформацією, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.
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Нагадаємо, що у ніч на 12 листопада російські окупанти обстріляли житлові будинки в Запорізькому та Василівському районах. Внаслідок атаки окупантів двоє людей були заблоковані у багатоповерхівці, їх вдалося врятувати.