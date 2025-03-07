7 березня, 22:52
Масована атака на Одесу: ворог вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі
Пізно ввечері 7 березня Росія масовано атакувала Одесу ударними дронами. Під прицілом агресора вкотре опинилися цивільна й енергетична інфраструктура.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.
Росіяни завдали масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. У місті пролунала серія вибухів.
Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– заявив Олег Кіпер.