Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та поранений

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу 14 січня. Сили ППО збили 4 ракети, але одна влучила в приватний сектор біля об’єкта критичної інфраструктури.

Попередньо, одна людина загинула, а одна – поранена. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

До речі Терористичний удар Росії по Дніпру: є жертви та щонайменше 39 поранених, зокрема дітей

Чиновник розповів, що 6 приватних будинків пошкоджено. На місті працюють всі рятівні та аварійні служби.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко теж підтвердив "приліт" у Кривому Розі. Зазначив, що обставини з'ясовують.