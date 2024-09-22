Ворог вдарив "Шахедами" по енергетичних об'єктах Сумщини

Російські війська завдали удару безпілотниками по об'єктах енергетики Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олександр Лисенко. Ворог атакував пізно ввечері, 21 вересня.

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"Учора пізно ввечері ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед", – повідомив Лисенко.

За даними ОВА, аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією налідків ворожої атаки.

Влучання в Шосткинській громаді

Раніше місцева влада повідомляла, що противник атакував Шосткинську громаду, застосувавши БпЛА типу "Шахед" та влучившви в об'єкти енергетики.

Наразі інших деталей про наслідки обстрілу – не було. Імовірно, минулось без жертв та постраждалих.

До слова, наперердодні, 21 вересня вдень ворог здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Одна людина отримала травми, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.