Ворог веде терористичну війну, – Веніславський сказав, чи є загроза повторного оточення Харкова

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Харків та область. Ворог цілодобово гатить по житлових кварталах, аби тримати в страху мирне населення України.

Про це 24 каналу повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що на Харківщині російські загарбники намагаються не допустити, аби наші Збройні Сили вийшли на межу державного кордону.

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Росіяни гатять по мирних мешканцях

Як наголосив Веніславський, у деяких випадках росіяни навіть намагаються контратакувати наших військових. Крім того, окупанти займають сірі зони, аби мати можливість обстрілювати Харків та область зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На превеликий жаль, загарбникам це дуже часто вдається, оскільки Харків постійно перебуває під обстрілами. З перших днів повномасштабного вторгнення ворог веде терористичну війну, від якої гинуть мирні люди,

– заявив Веніславський.

Він зазначив, що російські окупанти продовжуватимуть гатити по Харківщині. Водночас мета таких обстрілів ворога – підтримувати в мирних громадян України почуття страху.

Оточити Харків ворогу не вдасться

Утім, Веніславський наголосив, що загрози повторної спроби оточити Харків російськими військовими зараз однозначно немає. Він зауважив, що для цього у ворога просто не вистачить сил та засобів.

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За його словами, на території Харківщини перебуває близько 25 батальйонно-тактичних груп ворога. З них 5 – це ті, які тримають оборону та не дозволяють нашим Збройним Силам просуватися в бік державного кордону поблизу Харкова.

Водночас ще 20 таких груп перебувають в районі тимчасово окупованого Ізюма. Як зазначив Веніславський, вони намагаються атакувати Слов'янськ та Барвінкове.

"Саме тому для повноцінних атак Харкова зараз у ворога немає сил", – повідомив він.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Харків. За інформацією Нацполіції та ДСНС, протягом доби 23 червня внаслідок обстрілів постраждали 4 людей та спалахнуло 16 пожеж.

Під час одного з ворожих обстрілів Харкова російська ракета влучила у спортивний комплекс в центрі міста. Внаслідок ракетного удару, будівля зазнала значних пошкоджень – там зайнялась пожежа, яка охопила площу 200 метрів квадратних.

Внаслідок останніх російських ударів по Харківській області загинуло та отримало поранення дуже багато людей. Журналістка 24 каналу назвала ворожі обстріли останніх днів – найжахливішими з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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