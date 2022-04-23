Ворог і на Великдень готує провокації, – Синєгубов розповів про жертв нових обстрілів Харківщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. Лише впродовж вчорашньої доби ворог з РСЗВ "Град", "Смерч", з мінометів та артилерії завдав по Харківщині 56 ударів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів. За його словами, найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка. Ворог обстрілює вулиці, житлові будинки та складські приміщення.

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За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули – в Чугуївському та Дергачівському районах,

– розповів про деталі Синєгубов.

Ворог готує провокації

Також очільник області застеріг мешканців про провокації, які готують окупанти навіть у Великдень. Тому нагадав, що богослужінь цієї ночі не буде, пересуватись вулицями заборонено із 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00. У цей час в місті та області триватиме комендантська година.

Синєгубов закликав мешканців навіть у дозволений час і попри свято не виходити без нагальної потреби на вулицю.

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