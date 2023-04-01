Окупанти відчувають "голод" боєприпасів: Гуменюк анонсувала гарні новини щодо Кінбурнської коси

Українські воїни тримають під вогневим контролем Кінбурнську косу та завдають по ворожих позиціях систематичні удари. Відтак, окупанти вже відчувають снарядний "голод" на цій території.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, вороги вже не можуть поповнювати свої резерви на Кінбурнській косі.

До речі Звільнення Миколаївщини близько: Кінбурнська коса перебуває під вогневим контролем ЗСУ

Кількість обстрілів зменшилася

Про нестачу боєприпасів загарбників свідчить, зокрема, зменшення кількості обстрілів по населених пунктах Миколаївщини.

Наша продуктивна робота по Кінбурнській косі має хороші результати, зокрема за минулу добу жодного обстрілу навіть в акваторії Дніпро-Бузького лиману не було, – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що Сили оборони намагаються брати під контроль не тільки частини самого півострова, а й сполучення з материком — там, де ворог використовує ці маршрути для підтягування боєприпасів і озброєння.

Керівниця також розповіла, що після відпрацювання ЗСУ західна частина Кінбурнської коси наразі досить безлюдна. Водночас ближче до материкової частини України окупанти "ще ховаються за місцевим населенням".

Попри це, робота українських воїнів на Кінбурнській косі триває.

"Впевнена, що дуже скоро ми зможемо говорити про дуже позитивні результати", – зазначила Гуменюк.

Росія зазнає шалених втрат в Україні

Щодня наші захисники та захисниці наближають перемогу України. Лише за минулу добу українські військові ліквідували 630 бійців ворога. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась загалом на 173 990 окупантів.

Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.

Окрім особового складу, противник втрачає також багато техніки. Зокрема, з 24 лютого ЗСУ ліквідували: