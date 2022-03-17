Ворог використовує всі засоби, щоб зламати місто, – Арестович про Маріуполь

Окупанти намагаються досить сильно тиснути на Маріуполь із заходу. Ворог використовує всі засоби, щоб зламати місто.

Зокрема, тиск відбувається з боку Бердянська. Однак зі сходу місто добре захищене. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Мирних безпричинно бомблять

Судячи з того, що відбувається, росіяни переважно стріляють по житлових масивах. Окупанти почали з моря.

Вони (росіяни – 24 канал) всі засоби використовують для того, щоб зламати місто,

– сказав Арестович.

"У мене є зв'язок постійно із захисниками міста, військовими. Вони кажуть, що не відчувають особливої воєнної шкоди для себе. А ось мирні – так, звичайно, їх безпричинно бомблять", – додав радник глави ОП.

Гумконвой не пропустили

Ба більше, агресор не пропустив і гумконвой, який їхав до Маріуполя. Там були навіть представники церкви, але не пропустили навіть їх.

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