Ворог випустив по Україні 5 ракет: ППО збила 4 з них на Запоріжжі й Дніпропетровщині

Окупаційні війська росії 16 липня випустили по території України одразу 5 ракет. Протиповітряна оборона збила 3 з них в небі над двома областями.

Вкотре під удар потрапила Дніпропетровська область. Атака була ще й на Запоріжжя.

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Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив п'ять ракет типу Х-101,

– повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Наші військові також повідомили, що близько 16.30 підрозділи протиповітряної оборони командування "Схід" знищили три ракети. Ще одна влучила в поле. Усі вони летіли над територією Запорізької та Дніпропетровської області.

Крім того, прилетіло у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Інформацію про збитки та потерпілих уточнюють.

фейки росії

Варто також зауважити, що метою ракетних обстрілів по Україні є залякування та зневіра українців. Окупанти дуже на це сподіваються, але в них нічого не вийде. Про одну з таких маніпуляцій ворога попереджав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Напередодні деякі пабліки у соцмережах робили так звані прогнози та почали публікувати "точний час" ударів по Одесі. Громадян просять не поширювати подібну дезінформацію.

Братчук закликав не реагувати на такі вкиди та не поширювати паніку. Єдине правило, якого потрібно дотримуватися і яке допоможе зберегти життя – реагувати на сигнал повітряної тривоги. Не в певний час, не в певний день, а завжди, як тільки лунає сирена.

росія посилила обстріли нашої держави

Особливо відчутними стали ці удари для Півдня, адже цей регіон розташований біля осередку активних бойових дій. Зокрема, російські військові під ранок 16 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог завдав ракетного удару по Одещині з напрямку Ставропілля. Поцілив у цивільний об'єкт. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95.

А по Дніпру 15 липня росіяни випустили 6 ракет Х-101. А під час повітряної тривоги 16 липня атакували Україну знову. Ворожі ракети випустили випустили з Каспійського моря. За попередньою інформацією, наші військові збили три бойові снаряди.

Про небезпеку від ворожих обстрілів для Півдня України попередили й у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом стуація на Південнобузькому напрямку залишається важкою. Російські окупанти не припиняють обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону дуже висока. Та наші герої мужньо тримають оборону та не дають ворогу втілити його підступні плани.

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