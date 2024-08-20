Ворог влучив прямо у дитяче кафе на Запоріжжі: троє поранених дітей, одна – у важкому стані

Російські окупанти атакували Запорізьку область. Зокрема, ворог вдарив по Малокатеринівці.

Стало відомо, що окупаційні війська Росії цинічно влучили просто у дитяче кафе. На жаль, серед діток є поранені.

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Окупанти цинічно поцілили по дитячому кафе на Запоріжжі

Окупаційні війська Росії вкотре завдали удару по регіону України, внаслідок чого є постраждалі.

Так, внаслідок російського удару по Малокатеринівці Запорізької області є поранені. Власне, ідеться про дітей.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 3 дітей поранені, одна з них перебуває в тяжкому стані.

Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити,

– наголосив очільник місцевої ОВА.