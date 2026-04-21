Ворог вночі атакував 2 "Іскандерами" та майже 150 дронами: скільки вдалося збити
Ворожі війська у ніч проти 21 квітня вдарили по Україні двома ракетами. Запускав противник і дрони з різних напрямків.
Деталі про ворожу атаку розповіли у Повітряних силах.
Що запускали росіяни на Україну та як відпрацювала ППО?
Противник вдарив 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області країни-агресорки. Летіли на Україну ще 143 дрони з таких напрямків:
- Курськ;
- Брянськ;
- Орел;
- Міллєрово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське;
- ТОТ Донецьк.
У Повітряних силах зазначили, що близько 80 із запущених безпілотників становили "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– йдеться в офіційному зведенні ПС.
Попри ефективну роботу з відбиття повітряної атаки, на 17 локаціях зафіксовано влучання 22 ударних дронів.
Військові додали, що в небі над Україною досі перебувають ворожі БпЛА, й закликали дотримуватися правил безпеки.
Де фіксували наслідки обстрілу?
- Суми зазнали масованої атаки російських безпілотників – у місті пролунала серія вибухів, спалахнули пожежі. Дрони влучили, зокрема, у житлові квартали та лікарню. Унаслідок обстрілу постраждали 15 людей, зокрема діти.
- Того ж ранку під обстріл потрапив і Харків. Російські війська атакували центральну частину міста ударним дроном, унаслідок чого було зафіксовано влучання в адміністративну будівлю.
