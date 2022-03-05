Ворог втрачає наступальний потенціал: яка ситуація на фронті

Українські військові вже 10 добу мужньо протистоять російським загарбникам. Противник і далі невдало намагається захопити українські міста.

Ситуація на фронті

Оскільки окупанти не можуть протистояти нашим Збройним силам, вони відкривають вогонь по мирних мешканцях. Російські загарбники цинічно обстрілюють житлові райони, адже вбивати беззахисних – це все, на що вони здатні.

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Окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з Криму, але поступово втрачає наступальний потенціал,

– розповіли у Генштабі.

Волинський напрямок

Активного просування рашистів тут не спостерігають. Водночас режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка стягнув під кордон свої війська. Зараз вони перебувають у готовності до наступу. Однак морально-психологічний стан бійців погіршується. Спецслужби закликають їх до війни, погрожуючи тюремними строками.

Поліський напрямок

15 батальйонних тактичних груп Росії продовжують блокувати Київ з півночі та частково заходу. Окупанти намагаються наростити зусилля у напрямку Вишгорода. У районі селища Іванків окупанти розгортають польовий майданчик для армійської авіації. Наші військові вже розгромили там російський 488-й мотострілецький полк.

Сєвєродонецький напрямок

Рашисти готують наступ у сторону Сєвєродонецька та Харкова. У прикордонних районах російської Бєлгородської області дислокуються до 3 тисяч резервістів. До речі, їхній морально-психологічний стан дуже пригнічений, адже окупанти прибули підмітити вбитих.

Наші військові зупинили окупантів на річці Сіверський Донець. Російські загарбники та близько 500 одиниць техніки намагаються обійти наші підрозділи.

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Маріупольський напрямок

Терористи блокують Маріуполь та перешкоджають вивезенню населення по "зеленому коридорі". Аби залякати місцевих мешканців, росіяни з артилерії обстрілюють інфраструктуру та будинки.

Таврійський напрямок

Окупанти намагаються розвинути наступ на Запоріжжя та відновлюють сили для захоплення Миколаєва. Загалом там зосередженні 17 батальйонів.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах противник готується до морської десантної операції. До району Новоозерне прибувають нові підрозділи для завантаження на великі десантні кораблі.

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