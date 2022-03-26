Ворог забрав частину військ із Сумщини в Росію, на Херсонщині – вибухи: як минула ніч в регіонах

У більшості областей України минула ніч пройшла спокійно. Однак у кількох регіонах були повітряні тривоги, бої та обстріли.

Найбільш неспокійно було в Донецькій області. Також обстріли зафіксували і в інших областях. Про це повідомляють обласні військові адміністрації, інформує 24 канал.

Зауважте Окупанти обстріляли Житомир, Бердичів та Чуднівщину з авіації

Як минула ніч

У Житомирській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській та в Одеській областях уночі були повітряні тривоги. Також сирени лунали по всій території Київської області.

На Чернігівщині ситуація залишилася без змін. Обласне місто тримає оборону.

На Сумщині окупанти відвели значну частину військ на територію Росії. З артилерії загарбники атакували передмістя Сум. Інформації про руйнування та постраждалих поки немає.

На Харківщині вночі загарбники обстріляли міста області. Рятувальники встановлюють кількість постраждалих. Найактивніші бої тривають на Ізюмському напрямку.

У Запорізькій області окупанти не полишають спроб штурму в напрямку Запоріжжя. Однак успіхів у них мало, а от поранених – багато.

Усі міста Луганщини під контролем України, але під постійними обстрілами. У Рубіжному та Попасній бої точилися у середмістях.

На Херсонщині вночі лунали гучні вибухи у районах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Київська область

Бучанський район обстрілювали "Градами". Також були ракетні обстріли. У Макарові, Ірпені та Гостомелі відбувалися бої. В області активізувалися ДРГ, а окупанти намагаються провести ротацію.

Вночі рашисти оточили Славутич, у який вранці й вдерлися.

Донецька область

Орки обстрілювали будинки в районі Мар'їнки та зруйнували понад 30 будівель. Внаслідок атаки одна дитина загинула, ще троє – поранені.

Також не вщухали обстріли Авдіївки. У місті багато руйнувань, через що двоє людей зазнали травм, серед них – одна дитина.

В Авдіївській промзоні орки використали фосфорні боєприпаси. Інформації станом на 8:00 щодо постраждалих немає. Маріуполь залишається у блокаді.