Ворог запустив майже 140 цілей: скільки ракет та дронів збила ППО

У ніч проти 17 липня Росія знову атакувала Україну різними повітряними цілями. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих дронів та ракет, однак зафіксовано влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Як відпрацювала ППО? Українські військові зафіксували, що звечора 16 липня російська армія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також ворог намагався атакувати 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Попередньо, силами ППО було збито або подавлено: 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69,

115 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. Бойова робота велась на півночі, півдні та сході країни.