Росія хотіла ракетами підірвати дамбу Київського водосховища: українські ПВО відбили атаку

26 лютого 2022 , 09:57
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Джерело:

Міністерство інфраструктури України

Ракета ворога о 3:50 26 лютого прямувала у напрямку дамби Київського водосховища. На щастя, українські ПВО її збили.

Ракету спрямували у бік Київського водосховища. Вона розташоване на північ від Києва. 

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Якщо дамбу зруйнують, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків – зокрема, затоплення житлових районів Києва та передмість,
– мовиться у повідомленні.

Руйнування дамби також може призвести до:

  • руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду;
  • навіть аварії на Запорізькій АЕС.

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Автор: Мар'яна Бекало