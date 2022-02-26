Росія хотіла ракетами підірвати дамбу Київського водосховища: українські ПВО відбили атаку
26 лютого 2022 , 09:57Читать новость на русском
Джерело:Міністерство інфраструктури України
Ракета ворога о 3:50 26 лютого прямувала у напрямку дамби Київського водосховища. На щастя, українські ПВО її збили.
Ракету спрямували у бік Київського водосховища. Вона розташоване на північ від Києва.
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Якщо дамбу зруйнують, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків – зокрема, затоплення житлових районів Києва та передмість,
– мовиться у повідомленні.
Руйнування дамби також може призвести до:
- руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду;
- навіть аварії на Запорізькій АЕС.
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