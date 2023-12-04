Росіяни атакували Харківщину "Шахедами": є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури

Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі.

Ближче до 21:00 4 грудня стало відомо, що фіксують ударні дрони на Харківщині. Мешканців закликаємо залишатися в укриттях, адже існує загроза.

Що відомо про атаку "Шахедами"

23:11, 04 грудня "Рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку", – Повітряні сили. 23:05, 04 грудня Також Повітряні сили попередили: "Ще одна група ударних БпЛА південніше Кривого Рогу в напрямку Миколаївщини!" 23:01, 04 грудня Повітряну тривогу оголосили на Одещині. 22:56, 04 грудня Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА на Миколаївщині (Очаків) у напрямку Одеської області". 22:43, 04 грудня Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі. 22:37, 04 грудня На Кіровоградщині, Харківщині та Дніпропетровщині відбій повітряної тривоги. 22:35, 04 грудня Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА через Бериславський район Херсонської області в бік Миколаївщини". 22:04, 04 грудня Також повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині. 22:02, 04 грудня Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі, а також Дніпропетровщині. 21:44, 04 грудня Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакують "Шахедами". Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях,

– зазначив він. Олег Синєгубов звернувся до мешканців області та закликав їх не покидати укриттів до відбою. 21:18, 04 грудня Відомо, що група ударних БпЛА в районі Чугуєва Харківської області. 20:58, 04 грудня Карта повітряних тривог 20:48, 04 грудня Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху – південно-східний. (Ізюмський район)" 20:35, 04 грудня Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударними БпЛА на Харківщині.

У ніч проти 4 грудня запустили понад 20 "Шахедів"

Звернімо увагу, що в ніч проти 4 грудня російські військові запустили по Україні 23 БпЛА "Шахед" з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Також загарбники вдарили керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,

– пишуть у Повітряних силах ЗСУ.

За результатами бойової роботи вдалося знищити 18 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету X-59. Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях нашої держави.