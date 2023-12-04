Росіяни атакували Харківщину "Шахедами": є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури

4 грудня 2023, 21:47
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Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі.

Ближче до 21:00 4 грудня стало відомо, що фіксують ударні дрони на Харківщині. Мешканців закликаємо залишатися в укриттях, адже існує загроза.

 

Що відомо про атаку "Шахедами"

23:11, 04 грудня

"Рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку", – Повітряні сили.

23:05, 04 грудня

Також Повітряні сили попередили: "Ще одна група ударних БпЛА південніше Кривого Рогу в напрямку Миколаївщини!"

23:01, 04 грудня

Повітряну тривогу оголосили на Одещині.

22:56, 04 грудня

Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА на Миколаївщині (Очаків) у напрямку Одеської області".

22:43, 04 грудня

Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі.

22:37, 04 грудня

На Кіровоградщині, Харківщині та Дніпропетровщині відбій повітряної тривоги.

22:35, 04 грудня

Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА через Бериславський район Херсонської області в бік Миколаївщини".

22:04, 04 грудня

Також повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.

22:02, 04 грудня

Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі, а також Дніпропетровщині.

21:44, 04 грудня

Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакують "Шахедами".

Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях,
– зазначив він.

Олег Синєгубов звернувся до мешканців області та закликав їх не покидати укриттів до відбою.

21:18, 04 грудня

Відомо, що група ударних БпЛА в районі Чугуєва Харківської області.

20:58, 04 грудня

Карта повітряних тривог

20:48, 04 грудня

Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху – південно-східний. (Ізюмський район)"

20:35, 04 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударними БпЛА на Харківщині. 

У ніч проти 4 грудня запустили понад 20 "Шахедів"

Звернімо увагу, що в ніч проти 4 грудня російські військові запустили по Україні 23 БпЛА "Шахед" з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Також загарбники вдарили керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,
– пишуть у Повітряних силах ЗСУ.

За результатами бойової роботи вдалося знищити 18 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету X-59. Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях нашої держави.

 

Автор: Назарій Лазур