Ворог застосував 8 "Цирконів" – ймовірно, найбільшу кількість під час одного удару, – Ігнат

Під час масованої атаки по Україні 2 червня Росія запустила вісім ракет "Циркон" з двох напрямків. Ймовірно, це найбільша кількість таких запущених ракет під час одного удару.

Про це повідомив в начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Дивіться також Морський "Кинджал": що відомо про ракети "Циркон", якими росіяни атакували Київ

В чому особливість атаки?

Юрій Ігнат розповів, що російські війська запустили чотири протикорабельні "Циркони" з тимчасово окупованого Криму, а інші – з Півночі.

Таким чином у підсумку було застосовано вісім "Цирконів". Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару,

– зазначив Юрій Ігнат.

Крім того, ворог запустив по Україні також 73 ракети. У Повітряних силах пояснили, що більшість з них били по балістичній траєкторії, через що сталось багато влучань. До того ж географія удару 2 червня дещо відрізнялася від попередньої атаки 24 травня.

Тоді основним напрямком був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю. Сьогодні ж атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Але все одно основним напрямком удару залишалася столиця нашої держави,

– уточнив Ігнат.

У Повітряних силах додали, що ППО збила 26 з 27 крилатих ракет Х-101 та три ракети "Калібр". Загалом серед крилатих ракет зафіксували лише три влучання.

Також силам ППО вдалось перехопити 11 балістичних ракет, однак фіксують десятки влучань.

Ось з балістикою, на жаль, результати дещо гірші. Тому що, розуміємо, що били не лише по столиці, а й по інших регіонах. Тому 30 ракет балістичних влучили,

– пояснив Ігнат.