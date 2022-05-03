Ворог завдав ракетного удару по Арцизу в Одеській області, – мер

Російські окупанти на Одещині атакували місто Арциз. По місту вгатили ракетами.

Відповідну інформацію повідомив мер міста Сергій Парпуланський. Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.

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Окупанти вгатили по Арцизу

Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області,

– повідомив мер.

Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.

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