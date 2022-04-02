Ворог здійснює нарощування системи ППО у прикордонних районах

Біля українського кордону, на Волинському напрямку, окупанти нарощують системи протиповітряної оборони.

За оперативними даними Генштабу, російські окупанти на Волинському напрямку не наступають. Натомість підрозділи збройних сил Білорусі посилено здійснюють військову підготовку.

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Повідомляється, що окрім підготовки піхоти, ворожі сили накопичують ППО у прикордонних районах, які межують з Україною.

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