Ворог знову гатить балістикою з Криму: вибух на Миколаївщині

Росіяни вкотре б'ють по південних областях України. Наразі під ворожою атакою вкотре опинилася Миколаївщина

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного удару. І вже незабаром, на жаль, там прогримів вибух.

Дивіться також На Полтавщині вдруге за ніч лунають вибухи

На Миколаївщині прогримів вибух

У суботу ввечері, близько 20:28 у Миколаєві та області пролунала повітряна тривога. Наші оборонці неба відразу попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Водночас моніторингові канали також застерігали про балістику, яка рухалася у бік Миколаївської області з території тимчасово окупованого Криму. І вже о 20:34 з'явилася перша інформація про вибухи там.

Вибух, нових виходів не зафіксовано,

– написали "монітори" та місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією, ворог вдарив "Іскандер-М". Наразі жодної інформації у Миколаївській ОВА оприлюднено не було, дані щодо вибуху поки ніяк не коментував і міський голова. Тож вочевидь деталі будуть дещо згодом.