Ворог зосереджує сили на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька

На п'ятнадцяту добу війни Росії проти України ворог не полишає спроб захопити Маріуполь.

Як зазначили у Генеральному штабу ЗСУ, ворог також зосереджує зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

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"На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація у цих містах

Сєвєродонецьк протягом всіх бойових дій перебуває під ворожим обстрілом. У місті нещадно зруйнована цивільна інфраструктура та житловий сектор.

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Ситуація у Маріуполі ще гірша. Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює та бомбить житлові будинки Маріуполя. Атакує лікарні, гуманітарні вантажі. Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що кожні 30 хвилин у Маріуполь заходить авіація, вбиваючи мирних людей.

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